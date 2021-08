Homem infetado viola confinamento obrigatório para ir a casamento

Um homem infetado o vírus SARS-CoV-2, que estava sujeito a confinamento obrigatório, violou as ordens das autoridades de saúde para ir ao casamento do irmão. O caso aconteceu no passado domingo em Amares, no distrito de Braga.

Segundo revelou fonte da GNR à agência Lusa, esta quinta-feira, o caso foi participado ao Ministério Público, incorrendo o suspeito nos crimes de desobediência e de propagação de doença contagiosa.

A fonte acrescenta que a GNR recebeu uma denúncia a dar conta da situação e deslocou-se a uma quinta em Prozelo, onde decorria o casamento. O suspeito colocou-se em fuga quando se apercebeu da presença das autoridades e não foi intercetado, no entanto, acabou por ser identificado mais tarde.