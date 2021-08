Ministério da Educação avança com testes à covid-19 nas escolas

Pessoal docente e não docente e alunos do 3.º ciclo e ensino secundário vão ser testados "independentemente do seu estado vacinal".





O Ministério da Educação anunciou, esta quinta-feira, que professores, pessoal não docente, alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário vão ser testados à covid-19 no início do ano letivo.

Em comunicado, o ministério tutelado por Tiago Brandão Rodrigues revela que a medida foi tomada na sequência de um parecer da Direção-Geral da Saúde (DGS), emitido esta quinta-feira, e que todos vão ser testados "independentemente do seu estado vacinal".

O “processo de testagem, tal como aconteceu no ano letivo passado, irá decorrer de forma faseada, atendendo à capacidade de testagem existente no país, começando pelo pessoal docente e não docente, seguindo-se os alunos do ensino secundário e os do 3.º ciclo”, acrescenta.

A primeira fase da testagem decorre entre os dias 6 e 17 de setembro, onde será testado o pessoal docente e não docente. Os alunos do ensino secundário serão testados entre 20 de setembro e 1 de outubro e os do 3.º ciclo entre 4 e 15 de outubro.