Efemérides de 27 de agosto

1660 Carlos II de Inglaterra (1630-85, coroado em 60) ordenou há 361 anos a morte do poeta britânico John Milton (1608-74), acabando por comutar a pena, pela idade avançada e a cegueira do escritor que viria ainda a produzir a obra-prima Paraíso Perdido.

1912 Apareceu há 109 anos a primeira aventura de Tarzan, romance de Edgar Rice Burroughs 1875-1950), redactor publicitário de Chicago.

1974 Foi publicada há 47 anos (1º Governo Provisório, chefiado por Adelino da Palma Carlos) a regulamentação da Lei da Greve.

1975 Vinte e quatro jornalistas do Diário de Notícias foram expulsos há 46 anos em plenário de trabalhadores dominado pelos comunistas de braço no ar.

1992 A subcomissão dos Direitos do Homem da ONU aprovou há 29 anos a resolução que condenou a Indonésia pela violação dos direitos humanos em Timor-Leste.

1998 O Departamento Central de Investigação e Acção Penal (DCIAP) foi criado há 23 anos pela Lei n.º 60/98, que aprovou o Estatuto do Ministério Público.

2004 O então presidente dos EUA, George W. Bush, assumiu há 17 anos ter avaliado mal as consequências da invasão do Iraque, numa entrevista ao New York Times.

2020 Mike Pence aceitou há 1 ano a nomeação para vice-presidente na convenção republicana, pedindo ’lei e ordem’.