Ativista alerta pais após vídeo mostrar menores expostos a adultos em atos de caráter sexual em live no Instagram

"É preciso alertar todos os pais para estarem atentos para que as suas filhas e filhos não sejam usados como isco para a satisfação de pedófilos ou predadores sexuais", alerta Francisca de Magalhães Barros.





Recentemente, um vídeo divulgado no Instagram voltou a alertar para os perigos associados às redes sociais, nomeadamente para os mais novos. Duas menores assistiam, através de um direto naquela plataforma, à exposição de homens adultos em atos de caráter sexual.

O caso começou por ser denunciado pela página 'Anonymous das Lives', entretanto eliminada, e depois divulgado pela ativista e colunista do Nascer do SOL, Francisca de Magalhães Barros.

“Foi removido da minha conta um vídeo grave em que duas menores estão a ser expostas aos atos sexuais exibicionistas de um ‘ser’ humano. Miúdas de 12 anos. Quero alertar todos os pais para terem cuidado”, denunciou Francisca de Magalhães Barros, já depois de ter divulgado o vídeo como forma de alerta. Na mesma publicação, a ativista denunciou a conta que criou o direto em questão, também eliminada, e identificou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Em declarações ao Nascer do SOL, Francisca de Magalhães Barros considerou que as crianças não pareciam estar “contrariadas”, mas sim “manipuladas”, lembrando que a Internet pode ser um “mundo sem qualquer controlo” e no qual os menores podem ser facilmente utilizados “como isco para a satisfação de pedófilos ou predadores sexuais”.

Desta forma, cabe aos pais estarem atentos. “Através da internet, homens adultos criam lives com menores de idade e praticam atos sexuais nesses mesmos vídeos. É preciso alertar todos os pais para estarem atentos para que as suas filhas e filhos não sejam alvos dessa mesma violência. É assustador que as nossas filhas e filhos possam estar a servir de engodo para estes predadores”, denunciou. “É muito grave”, acrescentou.

O Nascer do SOL tentou contactar a PSP para obter mais esclarecimentos sobre o assunto mas, até ao momento, não obteve qualquer resposta.

Recorde-se que já este ano, o Instagram, que é detido pelo Facebook, tinha anunciado que estava a trabalhar numa versão para menores de 13 anos. Sublinhe-se que a rede social está definida para maiores dessa idade.

Já depois de, em março, a plataforma convidar os mais novos a tornar os seus perfis privados, decidiu, em julho, que os menores de 16 anos não teriam as suas contas públicas após o registo na rede social.

As medidas não ficaram por aqui e o Instagram decidiu também que os adultos seriam impedidos de enviar mensagens para menores que não os seguissem. Contudo, esta ferramenta foi implementada apenas em alguns países, como os Estados Unidos e França.