Dois terceiros prémios do Euromilhões a caminho de Portugal

Nenhum apostador acertou na chave vencedora do Euromilhões desta sexta-feira. No entanto, em Portugal, há dois contemplados com o terceiro prémio, no valor de mais de 146 mil euros. Também não houve apostadores a ganhar o segundo prémio.

O Euromilhões aumenta para 64 milhões de euros no próximo jogo, uma vez que não houve totalistas no sorteio desta sexta-feira.

Recorde-se que a chave desta sexta-feira é composta pelos números 2 - 3 - 31 - 46 – 50 e pelas estrelas 8 e 12.

Atenção: A informação apresentada não dispensa a consulta dos resultados oficiais no Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.