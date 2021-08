"Salazar sabia manobrar as pessoas, o meu pai não tinha essa habilidade"

Numa conversa com José António Saraiva, autor de um livro recente sobre Marcello Caetano, o filho do último primeiro-ministro do Estado Novo recorda alguns episódios marcantes da vida familiar, como a doença da mãe ou o que o pai lhe disse quando avançou para a sucessão a Salazar. Na próxima semana, a segunda parte do trabalho versará sobre a guerra colonial, a revolução e a vida de Caetano no Brasil.





por José António Saraiva e José Cabrita Saraiva

Entre os muitos emails que recebeu com comentários a Caetano - O Drama do Político Obrigado a ter Duas Faces (ed. Gradiva), o último volume da trilogia que dedicou à queda do Estado Novo, houve um que mereceu a José António Saraiva particular atenção.

«Li o livro com o mesmo interesse e agrado com que tinha lido os dois anteriores, embora a época me recorde sempre os tristes dias do fim da vida política do meu Pai», dizia a mensagem, que era acompanhada por anotações reveladoras de um conhecimento detalhado e profundo daquela época.

O remetente do email era Miguel Caetano, um dos quatro filhos do último primeiro-ministro do Estado Novo.

Miguel de Barros Alves Caetano nasceu num andar da Rua Fernão Lopes, perto do Saldanha (Lisboa), em 1935, e cresceu no seio de uma família politizada - embora o pai fosse muito próximo de Salazar, o avô materno estava ligado aos meios maçónicos e republicanos, o que ainda assim não impediu uma relação de grande amizade entre os dois homens.

Licenciou-se em Direito (chegou a ser aluno do pai) e na faculdade integrou a Associação Académica. Foi fundador da SEDES, uma associação cívica a que o presidente do Conselho inicialmente deu luz verde mas com a qual acabou desiludido.

Miguel Caetano tinha 38 anos quando se deu o 25 de Abril, um acontecimento que marcou a sua vida. Na altura já era pai de oito filhos e, dada a dificuldade em encontrar trabalho depois da revolução, chegou a equacionar mudar-se para Espanha.

Embora já antes dos acontecimentos de 1974 soubesse que, sem o apoio das Forças Armadas, seria muito difícil ao seu pai manter-se no poder, quase cinquenta anos depois continua sem conseguir perceber a atitude deste no período final do regime.

É precisamente por aí que começa a conversa entre José António Saraiva e o filho do último presidente do Conselho, que nos recebe na sua casa do Linhó, outrora a casa de férias e de fim-de-semana da família. Marcello Caetano gostava especialmente do jardim, que desenhou, mas passava a maior parte do tempo a trabalhar à secretária. «Mesmo no inverno abria a porta e metia-se no escritório gelado», recorda o filho, sentado à mesa comprida, feita de uma só tábua, da sala de jantar.

A casa é tradicional, mas luminosa e arejada. Perto da mesa há um piano de cauda, com o tampo coberto por dezenas de molduras com fotografias da família, antigas ou recentes. «Um dos meus filhos é pianista profissional, de jazz», diz-nos o anfitrião. Do outro lado, na zona de estar, além da televisão há uma lareira para fazer face aos dias mais frios.

De momento, a luz natural entra abundante pelas janelas quadriculadas. Lá fora a paisagem é dominada pela mancha verde da vegetação. Por trás do jardim desenhado por Caetano (e onde há um busto seu feito por um artista búlgaro), ergue-se a serra de Sintra. Na década de 1950, depois de horas sentado à secretária, era muitas vezes para ali que se dirigia o professor de Direito para uma pausa ao fim da manhã. Mas não ia sozinho. «Queres dar uma volta pela serra?», perguntava ao filho. Iam passear os dois, ou ainda na companhia da irmã, Ana Maria, e conversavam. De regresso a casa, almoçavam e, se não esperasse a visita de familiares ou amigos, Marcello Caetano sentava-se a ler ou voltava para a secretária.

Acabei de reler por estes dias ‘Caetano - O drama do político obrigado a ter duas faces’ e fiquei com a impressão de que Marcello Caetano foi um homem profundamente incompreendido. Para os liberais, não era suficientemente liberal. Para a linha dura dos salazaristas, não era suficientemente duro. Até os industriais, que estavam a beneficiar com o grande crescimento económico, o criticavam. E depois há o povo do largo do Carmo que, no dia 25 de Abril, começa a dizer ‘Está na hora’ e ‘À morte’. Parece que, no fundo, toda a gente estava insatisfeita.

MC: O fim é triste. Acho que até escrevi isso numas notas. Mesmo no final, o meu pai sente-se incompreendido. Nos últimos meses pediu a demissão e sentiu que, se as Forças Armadas e os generais com mais prestígio tinham colocado em causa a política dele, acabava. Já não estava a aguentar a situação - que não era bem aquela que ele tinha pensado quando aceitou suceder a Salazar... Não tinha o apoio das Forças Armadas numa situação que era o que era [com a guerra colonial a decorrer], não tinha o apoio do Presidente da República e de toda a sua entourage... A parte popular não é tão clara. Eu estava a assistir ao tal Sporting-Benfica [de 31 de março de 1974]. Morava lá perto e fui ver o jogo, e às tantas vejo tudo a levantar-se e a aplaudir. Levanto-me, olho para trás e vejo o meu pai. Dizer que o povo estava todo contra ele é duvidoso.

