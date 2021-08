Irmãos detidos por atearem oito incêndios em Águeda

Suspeitos têm 44 e 48 anos. As detenções surgiram no seguimento de duas investigações distintas. Um dos detidos ficou em prisão preventiva.





Dois irmãos, de 44 e 48 anos, residentes no concelho de Águeda, foram detidos pela Polícia Judiciária (PJ) por serem suspeitos da prática de vários crimes de incêndio florestas. As detenções surgiram no seguimento de duas investigações distintas.

Segundo a PJ, em comunicado esta sexta-feira divulgado, “o arguido mais velho será o responsável por, pelo menos, três incêndios, ocorridos entre junho e finais de julho, na freguesia de Macinhata do Vouga”. Os incêndios foram “prontamente combatidos e extintos, o que impediu que destruíssem ampla área florestal”.

Já o outro arguido “está indiciado na prática de cinco incêndios, ocorridos na mesma zona, no presente mês de agosto, o último dos quais no dia 22”.

Os detidos foram presentes às Autoridades Judiciárias, para primeiro interrogatório judicial, tendo sido aplicada a um deles a medida de coação de prisão preventiva e, ao outro, medida de coação não detentiva.