Norte registou maior número de novos casos, mas foi em Lisboa e Vale do Tejo que ocorreram mais óbitos

Nas últimas 24 horas, foram diagnosticados 2.374 novos casos de covid-19 em Portugal e oito vítimas mortais associadas à doença. De acordo com o mais recente boletim epidemiológico da Direção-Geral da Saúde (DGS), divulgado este sábado, o país soma um total acumulado de 1.033.165 infetados e 17.711 óbitos desde o início da pandemia.

A maior parte dos novos casos foram registados novamente no Norte, que soma 910 novas infeções. Segue-se Lisboa e Vale do Tejo, com 723 novos casos, o Centro com 332, o Algarve com 185 e o Alentejo, com 179. No arquipélago da Madeira há registo de 27 novos casos de infeção e nos Açores 18.

No que diz respeito aos óbitos, quatro ocorreram em Lisboa e Vale do Tejo, dois no Centro e dois no Norte.

Já os internados nos hospitais portugueses devido ao vírus diminuíram, bem como os doentes em Unidades de Cuidados Intensivos (UCI). Há agora 657 doentes com covid-19 nos hospitais portugueses, menos 18 do que ontem. Destes, 143, menos um do que no último balanço, estão a receber tratamento em UCI.

Por outro lado, mais 2.835 pessoas recuperaram da doença, elevando o total de recuperados desde o início da pandemia para 970.497.

Há agora 44.957 casos ativos no país, menos 469 do que ontem, e as autoridades de saúde têm 46.723 contactos em vigilância.

A incidência e o índice de transmissibilidade (Rt) foram atualizados ontem e indicavam que a incidência nacional é de 312,7 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias. Quando considerado apenas o território continental, a incidência é de 317,7. Já o Rt é de 0,99 a nível nacional e no continente.