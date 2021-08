Chegaram a Portugal este sábado mais 37 afegãos

Chegou este sábado a Lisboa um grupo de 37 refugiados afegãos, retirados de Cabul nos últimos dias, adiantou fonte do Ministério da Defesa Nacional à agência Lusa.

Segundo a mesma fonte, um primeiro grupo, de 18 pessoas, chegou durante a madrugada ao aeroporto de Lisboa em voo fretado e um segundo grupo, de 19, aterrou na capital portuguesa esta manhã, num avião C295 da Força Aérea.

De realçar que, além destes dois grupos, há um outro de 24 afegãos, e as suas famílias, que colaboraram com as forças portuguesas nos últimos anos, e que já tinha chegado de Cabul ontem à noite.

No total, foram retirados 58 cidadãos afegãos, que chegam a Portugal entre hoje e domingo.