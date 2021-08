Miguel Monteiro conquista primeira medalha para Portugal nos Jogos Paralímpicos

O atual campeão europeu ficou em terceiro lugar com a marca de 10,76 metros.





O atleta Miguel Monteiro conquistou, este domingo, a primeira medalha nos Jogos Paralímpicos de Tóquio'2020, ao obter o terceiro lugar na prova de lançamento do peso F40.

Monteiro chegou ao Estádio Olímpico de Tóquio como o titular do recorde mundial de 11,01, que foi batido três vezes durante a final da competição paralímpica. O atleta de baixa estatura conquistou a medalha de bronze no quinto lançamento com a marca de 10,76 metros, depois de um primeiro arremesso a 10,45, de dois nulos e de um lançamento a 10,37.

O primeiro-ministro, António Costa, já congratulou o feito de Miguel Monteiro em Tóquio. "Bronze para Portugal! Parabéns ao Miguel Monteiro, que hoje conquistou o terceiro lugar no lançamento do peso F40, nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020. Força Portugal", escreveu Costa na rede social Twitter.

O português de Mangualde, campeão europeu da categoria e quinto lugar no Rio'2016, enfrentou durante a final os atletas Denis Gnezdilov, do Comité Paralímpico da Rússia, e o iraquiano Garrah Tnaiash, que detinha o recorde paralímpico.

Logo no primeiro lançamento, o russo marcou 11,02, e liderou o concurso até à última tentativa, na qual o iraquiano marcou 11,15, assumindo a liderança da prova e o novo recorde. Mas na última oportunidade, Denis Gnezdilov lançou o peso até aos 11,16 e confirmou o ouro e o novo recorde mundial, levando Garrah Tnaiash para o segundo lugar.

Portugal está representado por 33 atletas nos Jogos Paralímpicos Tóquio'2020, que competem em oito modalidades.