Príncipe William e Kate Middleton ponderam mudar-se para Windsor com os filhos para estarem mais perto da rainha

O príncipe William e Kate Middleton estão a ponderar mudarem-se com os três filhos George, Charlotte e Louis para Windsor, com o intuito de aproximar as crianças da rainha Isabel II para aprenderem mais sobre as suas responsabilidades como membros da família real britânica.

De momento, os duques de Cambridge passam o seu tempo entre o Palácio de Kensington, em Londres, e Anmer Hall, em Norfolk. Segundo o The Mail, o casal está à procura de propriedades em Fort Belvedere, perto do Windsor Great Park.

"Anmer Hall fez sentido enquanto o William era piloto de helicóptero em East Anglia, mas já não funciona mais. É um pouco longe para os fins de semana, já Windsor é perfeito. Estão a ver opções na área", revelou uma fonte ao jornal britânico.

De notar que a rainha de Inglaterra, de 95 anos, está a mostrar a sua vontade de viver definitivamente em Windsor, quando regressar das suas férias de verão em Balmoral.

Foi nesse lugar que a monarca viveu durante a pandemia, perto do filho mais novo, o príncipe Eduardo, a sua mulher, Sophie, do outro filho, o príncipe André e da ex-nora, Sarah Ferguson.