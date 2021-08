Explosão perto do aeroporto de Cabul. Míssil terá atingido casa e matado uma criança

Notícia em atualização

Uma expulsão violenta foi ouvida perto do aeroporto em Cabul, este domingo. De acordo com a agência Reuters e vários relatos terá sido um missil que caiu numa casa, não muito longe do aeroporto, porém as informações ainda não são muito claras.

Segundo uma correspondente do Al Jazeera, uma criança morreu e três pessoas terão ficado feridas nesta explosão. As causas deste ocorrência são ainda desconhecidas.

Nas redes sociais, estão a ser publicados vídeos nos quais é possível ver uma grande nuvém de fumo após a explosão.

RPG rocket fells on a house near #Kabul airport. pic.twitter.com/k0rezmwtJZ — Barzan Sadiq (@BarzanSadiq) August 29, 2021

Este incidente acontece três dias depois do ataque no aeroporto de Cabul, reivindicado pelo Estado Islâmico de Khorasan (ISKP, na sigla em inglês). O presidente dos EUA, Joe Biden já disse e voltou a repetir que um novo ataque iminente era "muito provável".