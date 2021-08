Rúben Semedo detido por alegada violação de menor

Rúben Semedo, central do Olympiacos, foi detido, esta segunda-feira, acusado de ter violado uma jovem de 17 anos, segundo avança imprensa grega. O futebolista português, de 27 anos, deverá ser presente a tribunal na terça-feira.

Segundo as informações veiculadas na Grécia, a vítima alega que esteve a beber com um jogador num bar em Oropos e que este depois a levou a casa, onde terá acontecido a violação. O site grego News 24/7 conta que a jovem apresentou queixa, juntamente com a mãe, no Departamento de Polícia de Byron e depois no Departamento de Proteção de Menores da Direção de Segurança de Ática.

O central terá sido detido em sua casa, após a emissão de um mandato de detenção.