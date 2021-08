Efemérides de 30 de agosto de 2021

2016 A Autoridade da Concorrência aprovou há 5 anos a operação de concentração na TAP, que ficou assim controlada maioritariamente pelo Estado, com 50%.





1521 O último Imperador mexicano Cuauhtémoc foi preso há 500 anos pelo navegador e conquistador espanhol Hernán Cortés (1485-1547, 1º marquês de Oaxaca)

1808 Foi assinada há 213 anos a Convenção de Sintra, que pôs termo à primeira invasão francesa, por pedido expresso de Junot a Wellington, dias depois da sua derrota nas Batalhas de Roliça e do Vimeiro.

1852 Foi criado há 169 anos o Ministério das Obras Públicas, Comércio e Indústria, sendo entregue a António Maria Fontes Pereira de Melo (1819-87), general e engenheiro, que se revelou um dos principais políticos do constitucionalismo democrático, e chefiou vários governos progressistas da época da regeneração que se seguiu aos executivos de Tomar.

1960 A Alemanha de Leste impôs o bloqueio parcial a Berlim ocidental há 61 anos, depois de terem falhado outros bloqueios, que iria redundar no Muro erguido ali pelos países de Leste em 61, e que duraria até à queda do Império Soviético em 1989.

1963 Entrou em funcionamento há 58 anos a chamada "linha quente" (ou Telefone Encarnado) entre os EUA e a União Soviética – e que era afinal uma linha telefónica directa entre os Presidentes dos 2 Blocos, Kennedy e Krutchev, acordada a seguir à crise de Cuba..

1975 O ex-primeiro ministro português pró-comunista Vasco Gonçalves (1921-2005, general) foi demitido há 46 anos, em pleno ‘Verão Quente’, depois de chefiar todos os governos provisórios entre o 2º (num ingénuo convite de Spínola, então Presidente da República como Presidente da Junta de Salvação Nacional) e o 5º.

1980 Foram assinados há 41 anos os acordos de Gdansk, nos famosos estaleiros polacos, que criaram o sindicato Solidariedade, como associação de vários sindicatos livres, e à frente do qual Lech Walesa (n.1943) liderou a transição do seu país para a democracia (não esperaria obviamente este regime no seu país.

1982 O líder da OLP, Yasser Arafat (1929-2004), deixou há 39 anos Beirute, no Líbano, onde mantinha, há mais de dez, o quartel general, sob perseguição dos israelitas, mudando-se com protecção dos EUA para a Tunísia até 1993, e depois para a Palestina – até morrer em circunstâncias pouco esclarecidas.

1999 No Referendo para a independência de Timor-Leste, realizado há 19 anos, o eleitorado pronunciou-se esmagadoramente a favor (a independência dar-se-ia em Maio de 2002), tendo os mesmos timorenses eleito, pela primeira vez em plena democracia, um Governo para o seu território, exactamente 2 anos mais tarde, verificando-se a vitória do movimento de libertação ex-guerrilheiro Fretilin.

2016 A Autoridade da Concorrência aprovou há 5 anos a operação de concentração na TAP, que ficou assim controlada maioritariamente pelo Estado, com 50%.

2020 Soube-se há 1 ano que os casos mundiais de COVID-19 ultrapassaram 25 milhões, com número de mortos em 843 mil.