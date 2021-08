Premier League. Nuno lidera, Lage ainda não pontuou

Bruno Lage somou ontem a terceira derrota ao leme do Wolverhampton. A jogar em casa contra o Manchester United de Bruno Fernandes e agora Ronaldo, a equipa mais portuguesa da Premier League (José Sá, Moutinho, Ruben Neves, Nelson Semedo e Trincão foram titulares) voltou a não ser feliz, não conseguindo somar pontos nem marcar. Greenwood apontou o único golo da partida, ao minuto 80. Em três jogos disputados, os Wolves têm três derrotas (0 pontos, 0 golos marcados, 3 sofridos). Encontra-se em antepenúltimo lugar, na zona de despromoção, juntamente com Norwich e Arsenal (último classificado). A vida do antigo treinador do Benfica está cada vez mais complicada.

Inversamente, o Tottenham de Nuno Espírito Santo segue de vento em popa: três jogos, três vitórias pela margem mínima e lidera a competição. Liverpool e Chelsea empataram, deixando os spurs isolados no topo da tabela. A outra boa notícia para o treinador português, que se soube durante a passada semana, é que o goleador Harry Kane vai ficar em Londres.

Todos à espera de Messi Em Espanha, o Real venceu o Bétis em Sevilha, com um golo solitário de Carvajal. O Barcelona (adversário do Benfica na Liga dos Campeões) bateu o Getafe por 2-1 no Camp Nou e o Sevilha empatou com o Elche.

Em França, a expectativa para ver Messi a estrear-se com a camisola do PSG era enorme. Os bilhetes para assistir ao embate com o Reims na cidade onde eram coroados os reis esgotaram-se em minutos. Mas foi Mbappé, que poderá trocar o clube pelo Real Madrid, quem abriu o ativo, num grande golo.

O Lille, campeão em título, bateu o Montpellier por 2-1 e obteve a primeira vitória nesta época.

Na Alemanha, o Bayern de Munique despachou o Hertha de Berlim por cinco bolas a zero, enquanto o Dortmund (adversário do Sporting), derrotou o Hoffenheim por 3-2. Com três jogos disputados, a classificação é liderada pelo Wolfsburgo – a equipa da cidade da Volkswagen fez o pleno. O Bayern segue em terceiro. O clube de Berlim ocupa o último posto da Bundesliga.

Pontapé de saída da Seria A A Seria A, em Itália, começou mais tarde, com o pontapé de partida a ser dado este fim de semana. A grande surpresa aconteceu em Turim, onde a Juventus foi derrotada pelo Empoli. Fiorentina, Nápoles, AC Milan e Inter, campeão em título, entraram a ganhar. A Roma, de José Mourinho, foi ao terreno da Salernitana, num desafio que terminou para lá da hora de fecho desta edição.