Morreu o ator Ed Asner, a voz de 'Up – Altamente'

O ator norte-americano Ed Asner morreu, no domingo, aos 91 anos. Segundo a família, o recordista dos prémios Emmy morreu de causas naturais.

"Lamentamos dizer que o nosso querido patriarca morreu esta manhã, tranquilamente. As palavras não podem expressar a tristeza que sentimos", escreveu a família do ator no Twitter. "Com um beijo na sua cabeça. Boa noite pai. Nós amamos-te."

Asner tornou-se conhecido na década de 70, com a personagem ‘Lou Grant’ na série ‘The Mary Tyler Moore Show’, e depois num spinoff dedicado à sua personagem. Com ‘Lou Grant’ venceu três dos seus sete prémios Emmy.

Em 2009 conquistou o mundo com a personagem ‘Carle Fredericksen’ em ‘Up – Altamente’. Asner deu voz ao idoso que amarrou milhares de balões à sua casa e voa até à América do Sul, após a morte da mulher.