Grupo armado assalta bancos no Brasil e faz vários reféns. Há pelo menos três mortos

Um grupo armado assaltou três agências bancárias durante a madrugada desta segunda-feira em Araçatuba, no interior de São Paulo, Brasil. Segundo revela a imprensa brasileira, os assaltantes espalharam vários explosivos na rua e utilizaram pessoas que estavam na rua como escudos humanos para fugir. Há pelo menos três mortos.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, dois suspeitos já foram detidos.

O assalto ocorreu no centro da cidade de Araçatuba, numa praça onde estão localizadas várias agências bancárias.

Há ainda quatro feridos: um homem de 28 anos baleado no abdómen, outro de 31 anos baleado na cara e nos braços, uma mulher de 31 anos ferida nas pernas e braços, e um jovem de 25 anos atingido por um explosivo e que teve de amputar os dois pés.

“Estamos vivendo um momento de terror. Moro a poucas quadras do Centro. Ouvi todos os tiros, acompanhando através de vídeos, não saí de casa e peço à população que fique em casa", disse o prefeito Dilador Borges (PSDB) em entrevista ao "Bom Dia São Paulo", da TV Globo.

As escolas foram encerradas durante o dia de hoje por precaução, bem como os transportes da área central da cidade.

As autoridades locais revelam que duas das três vítimas mortais são civis – uma vítima foi encontrada morta dentro de um carro e outra caída na via pública – e a terceira vítima seria um dos assaltantes, morto durante um confronto com a polícia. Ainda não é conhecido o valor total roubado dos bancos.