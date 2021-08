Morreu Alexandre Pais do Amaral, antigo vice-presidente da FPF

Pais do Amaral também dirigiu o clube Boavista e ainda a Associação de Futebol do Porto, sendo uma figura incontornável do futebol português.





Alexandre Pais do Amaral, o antigo vice-presidente da Federação Portuguesa de Futebol (FPF), morreu aos 92, esta segunda-feira.

O antigo vice-presidente esteve recentemente na Cidade do Futebol a comemorar os 30 anos da conquista do Campeonato do Mundo de sub-20, na Arábia Saudita, com a comitiva que possibilitou esse feito.

"Todos os que com ele privaram são testemunhas da forma como dignificou o futebol e o desporto nacionais, dedicando-se com enorme paixão, sentido de dever e de responsabilidade. A sua liderança, afabilidade, empenho e profissionalismo ajudaram Portugal a ser melhor do que era", escreveu Fernando Gomes, atual presidente da FPF, no site oficial, lembrando ainda a sua passagem na federação que consolidou a conquista do Mundial de sub-20, que "será sempre recordada com enorme alegria e saudade".