Homenagem a João Moura

O PAN ficou muito indignado com a homenagem nacional a João Moura, no Campo Pequeno. Talvez Portugal inteiro se tenha indignado com o mau tratamento que ele terá dado a cães.

Mas as corridas de toiros, pode haver quem até não as aprecie demasiado (como eu), mas isso não significa que se queira acabar com elas (penso eu). Portanto, enquanto houver a guerra do PAN contra os toiros, Moura será homenageado, independentemente dos cães (que talvez sem o PAN reparar, estão um degrauzito abaixo das pessoas).