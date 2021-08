Cerca de 75% dos jovens entre os 12 e os 17 anos já receberam a primeira dose da vacina contra a covid-19

Cerca de 75% do universo estimado de jovens entre os 12 e os 17 anos em Portugal já recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19, revelou, esta terça-feira, a task-force que coordena o processo de vacinação no país.

Segundo a equipa liderada pelo vice-almirante Henrique Gouveia e Melo, no último fim de semana foram vacinados cerca de 86 mil jovens na faixa dos 12 aos 17 anos. “Desta forma, após três fins de semana de vacinação das faixas etárias entre os 12 e os 17, encontram-se vacinados com a primeira dose cerca de 75% do universo estimado”, lê-se num comunicado.

Na mesma nota, a task-force recorda que, neste momento, através da modalidade ‘Casa Aberta’ , os utentes podem vacinar-se contra a covid-19 “em qualquer centro de vacinação de Portugal Continental à sua escolha, recorrendo ao sistema de senha digital”, e “comparecer nos centros de vacinação, independentemente da respetiva situação no processo de autoagendamento”.

Além disso, todos os utentes poderão ainda escolher um ponto de vacinação distinto para tomar a segunda dose. Para isso, basta solicitá-lo aquando da toma da primeira dose.

A task-force indica ainda “a possibilidade de todos os utentes das ERPI ou acamados, que por alguma razão ainda não tenham sido vacinados, poderem reportar a sua situação à task-force através do email tf.comunicacao@emgfa.pt, permitindo que o respetivo processo possa ser rapidamente articulado”.

As alterações no processo de vacinação devem-se “à favorável evolução do processo de vacinação”, uma vez que “há uma maior disponibilidade nos vários centros de vacinação abertos”.

“Nesta fase, apela-se a todos os utentes elegíveis, que ainda não foram vacinados, a dirigirem-se a qualquer centro de vacinação contribuindo, desta forma, para sua proteção e da restante população”, apela a task-force.