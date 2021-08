Sondagem. Medina com larga vantagem mas sem maioria absoluta

A um mês das eleições, quase 12 pontos percentuais separam os dois principais candidatos à Câmara de Lisboa. Numa sondagem da Eurosondagem/Grupo Libertas para o Nascer do SOL, Medina leva vantagem sobre Moedas, mas vai precisar do PCP ou do BE para ter maioria no executivo.





FICHA TÉCNICA: Estudo de Opinião efetuado pela Eurosondagem com para o jornal Nascer do Sol, Porto Canal, Açoreano Oriental, Almadense, Diário de Aveiro, Diário Insular dos Açores, Diário de Coimbra, Diário de Leiria, D.N. Madeira, Diário do Sul, Diário de Viseu, Jornal Badaladas, Oeiras Actual (C.M. Oeiras) e Setubalense com o patrocínio do Grupo Libertas de 23 a 26 de Agosto de 2021. Entrevistas telefónicas, realizadas por entrevistadores selecionados e supervisionados, para telemóveis e telefones da rede fixa. O Universo é a população com 18 anos ou mais, residentes no Concelho de Lisboa.Amostra estratificada por Região, e aleatória no que concerne ao Sexo e Faixa Etária. Foram efetuadas 2638 tentativas de entrevistas e, destas, 413 (18,5%) não aceitaram colaborar no Estudo de Opinião. Foram validadas 2225 entrevistas.O erro máximo da Amostra é de 2,07%, para um grau de probabilidade de 95,0%. Um exemplar deste Estudo de Opinião está depositado na Entidade Reguladora para a Comunicação Social.. Lisboa, 27 de agosto de 2021. O Responsável Técnico da Eurosondagem, Rui Oliveira Costa.