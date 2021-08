Inflação mantém-se nos 1,5% em agosto

Comparativamente com o mês anterior, o Índice de Preços no Consumidor terá sofrido uma variação de -0,2%





A inflação, tendo por base a taxa de variação homóloga do Índice de Preços no Consumidor (IPC), atingiu os 1,5% em agosto, o mesmo valor registado em julho, de acordo com os dados preliminares divulgados esta terça-feira pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

Já o indicador de inflação subjacente (índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos) terá registado uma variação de 0,9% (um aumento de 0,1 pontos percentuais em relação ao valor registado no mês anterior).

De acordo com o INE, estima-se que a taxa de variação homóloga do índice relativo aos produtos energéticos se situe em 9,4% (8,7% no mês precedente), enquanto o índice referente aos produtos alimentares não transformados terá apresentado uma variação de 0,2% (0,5% em julho).

Comparativamente com o mês anterior, o IPC terá sofrido uma variação de -0,2% (em julho de 2021 e em agosto de 2020, a variação mensal foi -0,3%). Estima-se uma variação média nos últimos doze meses de 0,5% (0,4% no mês anterior) e que o Índice Harmonizado de Preços no Consumidor (IHPC) terá registado uma variação homóloga de 1,3% (1,1% no mês anterior).

Os dados definitivos referentes ao IPC do mês de agosto serão publicados em 10 de setembro.