Casa de Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy à venda por mais de 11 milhões de dólares

A mansão de cinco andares, localizada em Manhattan, Nova Iorque, que Mary-Kate Olsen e Olivier Sarkozy compraram durante o seu casamento está à venda por 11,5 milhões de dólares [cerca de dez milhões de euros]. Segundo o New York Post, são menos dois milhões de dólares do que o valor pago pelo meio-irmão de Nicolas Sarkozy em 2014.

A venda da casa surge pouco tempo depois do processo de divórcio entre Olsen, de 35 anos, e Sarkozy, de 52, ter ficado finalizado. O casal casou-se em 2015 e comprou a casa pouco tempo antes com a intenção de lá viver. No entanto, apesar de várias obras de renovação, acabaram por nunca a habitar.

Com o divórcio, a atriz acabou por perder os direitos à casa.