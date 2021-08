Pedro Gonçalves dispensado da Seleção Nacional. Fernando Santos chama Trincão

Pedro Gonçalves foi dispensado da Seleção Nacional, anunciou, esta terça-feira, a Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O seu substituto será Francisco Trincão, do Wolverhampton.

Num comunicado publicado no seu site, a FPF revela que ‘Pote’ “treinou sem limitações” na segunda-feira, mas antes do treino desta terça-feira “apresentou queixas, pelo que apenas esteve presente nos 15 minutos de aquecimento”.

“Uma vez que as queixas persistiam após o aquecimento, o jogador não participou no treino e foi sujeito a exames médicos”, acrescenta.

O jogador irá permanecer “indisponível” nos próximos dias.

A Seleção Nacional irá enfrentar a República da Irlanda já esta quinta-feira, pelas 19h45 no Estádio do Algarve, o Qatar no dia 4 e o Azerbaijão no dia 7.