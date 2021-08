Mulher copia look de divórcio de Nicole Kidman para a sua festa de separação

Liz Maupin partilhou no Twitter uma fotografia do momento em que revela a coincidência, cuja publicação já conta com mais de 108 mil gostos.





Nicole Kidman comove o mundo com o seu trabalho enquanto atriz, mas também consegue encorajar e ser um exemplo para muitas mulheres.

Liz Maupin, uma produtora em Los Angeles, encontrou forças na atriz e no dia em que assinalou o seu divórcio, vestiu-se com as mesmas roupas que Nicole Kidman usou também no dia da oficialização do seu divórcio com Tom Cruise.

Em 2001, este momento protagonizado por Kidman foi notícia pela alegria com que festejou o fim da ligação com o ator, ao ser fotografada de braços no ar, a celebrar efusivamente, à saída do escritório de advogados que a representava na altura.

"Honestamente só vi a fotografia pela primeira vez há alguns anos e adorei. Consegue sentir-se o alívio e o quão feliz está Nicole por tudo ter chegado ao fim" afirmou Liz, citada pelo USA Today.

Passados mais de vinte anos, a produtora conseguiu arranjar uma t-shirt igual à da atriz, um momento que ficará emoldurado para a posteridade, ao decidir surpreender as suas amigas na festa do divórcio.

Liz Maupin imprimiu e emoldurou a fotografia de Nicole e apareceu vestida de igual forma, surpreendendo todas no dia da comemoração.

A produtora partilhou no Twitter uma fotografia do momento em que revela a coincidência, cuja publicação já conta com mais de 108 mil gostos.