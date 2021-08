GNR apreende viaturas alteradas que circulavam na via pública sem condições de segurança

Quatro viaturas foram apreendidas, no domingo, pela Guarda Nacional Republicana (GNR), através do Destacamento Territorial de Ovar, por terem alterações às características de origem e circularem na via pública sem reunir as devidas condições de segurança, no concelho de Estarreja.

Em comunicado, esta terça-feira divulgado, a GNR revela que os militares, no decorrer de uma ação de patrulhamento na zona industrial de Estarreja, detetaram uma concentração de cerca de 200 pessoas, que “aparentava tratar-se de uma concentração de veículos normalmente conotados à participação em corridas ilegais”.

Como tal, “foram mobilizadas as patrulhas do Destacamento Territorial de Ovar e foi levada a cabo uma ação de fiscalização rodoviária que culminou na elaboração de 21 autos de contraordenação”.

Dos autos de contraordenação, destacam-se quatro por alterações às características de origem, sendo os proprietários notificados para serem submetidos a inspeção extraordinária; três por divergência entre as características do veículo e as que se encontram registadas no documento do veículo e três por falta de inspeção periódica obrigatória.

Foram ainda identificados quatro homens com idades compreendidas entre os 18 e os 24 anos e “apreendidas quatro viaturas por alterações às características de origem e circulação na via pública em incumprimento das regras de homologação de componentes, sistemas e acessórios”.

Na nota, a GNR reitera que “procura prevenir e reprimir este tipo de fenómeno que põe em causa a segurança rodoviária de todos quantos utilizam a via pública, bem como sensibilizar para o cumprimento nas regras de homologações de veículos, componentes, sistemas ou acessórios, procurando assim que a circulação destes veículos seja realizada de forma segura e supervisionada”.