Pedro Gonçalves lamenta adiar "sonho de poder representar mais uma vez" a seleção nacional

O jogador do Sporting abandonou a equipa nacional devido a lesão.





A estreia de Pedro Gonçalves em jogos oficiais pela seleção nacional foi adiada devido a uma lesão. O jogador do Sporting recorreu às redes sociais para lamentar o sonho que ainda está por concretizar.

"Infelizmente o sonho de poder representar mais uma vez a nossa seleção não se vai concretizar. Hoje [esta terça-feira] ainda tentei treinar com dores. Depois de uma ressonância fui avaliado pelos médicos e não podia continuar a treinar", escreveu Pote numa história na rede social Instagram.

Francisco Trincão foi a escolha de Fernando Santos para substituir Pedro Gonçalves. A seleção nacional vai jogar, esta quarta-feira, contra a República da Irlanda no Estádio do Algarve, a contar para a qualificação para o Mundial’2022, no Qatar.

Porém, Pote não foi o único jogador do Sporting que o selecionador nacional teve de abdicar. O defesa Gonçalo Inácio, que foi chamado pela primeira vez, deixou o Algarve também devido a lesão.

Já Sebastian Coates, também defesa do Sporting, foi afastado da seleção do Uruguai pelo mesmo motivo.