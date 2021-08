DGS recomenda "fortemente" o uso de máscara aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico

Já “nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada”. O pessoal docente e não docente, bem como os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, vão ser testados ao vírus SARS-CoV-2 no início do ano letivo.





A Direção-Geral da Saúde (DGS) reitera, no referencial para as escolas sobre o controlo da transmissão da covid-19, atualizado esta terça-feira, que o uso de máscaras comunitárias ou cirúrgicas é “fortemente recomendada” aos alunos do 1.º ciclo do ensino básico.

“Para as crianças que frequentam o 1.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, a utilização de máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica é fortemente recomendada, quando cumpridas as indicações da Direcção-Geral da Saúde constantes do Referencial”, lê-se no documento.

A recomendação é feita desde que “as crianças tenham tido ‘treino no uso’ e utilizem as máscaras de forma correta” e “seja garantida a supervisão por um adulto”.

A autoridade de saúde lembra ainda que “qualquer pessoa com 10 ou mais anos de idade, e, no caso dos alunos, a partir do 2.º ciclo do ensino básico, independentemente da idade, devem utilizar máscara comunitária certificada ou máscara cirúrgica”.

Já “nas crianças com idade inferior a 5 anos a utilização de máscara não está recomendada”.

O pessoal docente e não docente, bem como os alunos do 3.º ciclo do ensino básico e do ensino secundário, irão ser testados ao vírus SARS-CoV-2 no início do ano letivo, independentemente de estarem ou não vacinadas. “As Autoridades de Saúde entenderam que a possibilidade das pessoas vacinadas serem ‘veículo’ de transmissão do vírus justifica a sua testagem em ambiente escolar, nas primeiras semanas do novo ano letivo”, lê-se.

Assim, tal como já tinha avançado o Ministério da Educação, a primeira fase da testagem decorre entre os dias 6 e 17 de setembro, onde será testado o pessoal docente e não docente. Os alunos do ensino secundário serão testados entre 20 de setembro e 1 de outubro e os do 3.º ciclo entre 4 e 15 de outubro.