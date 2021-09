Efemérides de 1 de Setembro (2021)

Em 1985, foram descobertos há 36 anos os primeiros destroços do gigantesco navio de passageiros Titanic, que se afundara em 1912 na viagem inaugural depois de chocar com um iceberg no Norte do Oceano Atlântico, sendo a popa do navio a primeira metade a ser encontrada.





1340 Francisco Petrarca (1304-74), poeta e humanista italiano, famoso sobretudo pelo seu Romanceiro, e também considerado o inventor da forma do soneto, recebeu há 681 anos, do Senado de Roma, a coroa de laurel.

1784 Iniciou-se há 237 anos a primeira extração da Lotaria Nacional, tendo-se prolongado o sorteio durante 34 dias, com autorização de D. Maria I à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

1939 Começou de facto há 82 anos a II Guerra Mundial, quando forças nazis invadiram a Polónia e anexaram Danzing – levando o Reino Unido e a França a declararem guerra à Alemanha 2 dias depois. No mesmo dia em que Hitler assinou uma ordem para iniciar a eutanásia sistemática de doentes mentais e deficientes.

1975 Foram nacionalizados os estaleiros navais de Viana do Castelo há 45 anos, na sequência da Revolução do 25 de Abril de 74 (e do gonçalvismo então vigente), que tinham sido criados em 1944, por incentivo do Governo de Salazar, o qual pretendia um desenvolvimento e modernização da frota de pesca portuguesa de longo alcance.

1985 Foram descobertos há 36 anos os primeiros destroços do gigantesco navio de passageiros Titanic, que se afundara em 1912 na viagem inaugural depois de chocar com um iceberg no Norte do Oceano Atlântico, sendo a popa do navio a primeira metade a ser encontrada.

2006 O jornal semanário O Independente publicou há 15 anos a última edição, dirigido por Inês Serra Lopes, 18 anos após o lançamento, com uma direcção conjunta de Miguel Esteves Cardoso e Paulo Portas, embora se viesse a distinguir num segundo período muito Portas e anti-Cavaco, sob a presidência do centrista Luís Nobre Guedes.

2015 A licença obrigatória gozada pelo pai aquando do nascimento de uma criança passou há 6 anos a ser de 15 dias úteis.

2019 EUA cumpriram há 2 anos a prometida subida de direitos alfandegários à China.

2020 Houve há 1 ano protestos na Mongólia contra movimentos para ensinar disciplinas escolares em mandarim em vez de mongol.