Condutor de veículo de mercadorias morreu após despiste na A2 em Alcácer do Sal

Um condutor de um veículo pesado de mercadorias morreu, na madrugada de quarta-feira, após despistar com aquela viatura na Autoestrada do Sul (A2), em Alcácer do Sal, Setúbal.

O acidente aconteceu ao quilómetro 83, para o qual as autoridades foram alertadas às 02h32, informou a Proteção Civil.

O veículo “seguia no sentido norte-sul”, mas “com o despiste, acabou por transpor o separador central e ficou imobilizada na berma no sentido sul-norte”, detalhou uma fonte do Comando Territorial de Setúbal da GNR à agência Lusa.

"A via direita, nesse sentido, ainda continua cortada devido aos trabalhos de reparação do separador central", que estão a ser efetuados pela concessionária da autoestrada, a Brisa, pelo que "o trânsito está a processar-se pela via da esquerda", assinalou a GNR.

O corpo do homem de 47 anos foi transportado para os serviços de Medicina Legal do Hospital do Litoral Alentejano (HLA), em Santiago do Cacém, afirmou a mesma autoridade.

Para o local onde ocorreu o sinistro foram mobilizados 24 operacionais, apoiados por 12 viaturas, incluindo meios dos bombeiros, Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) e GNR.