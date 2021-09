Duques de Cambridge e os filhos passaram férias "especiais" com a Rainha em Balmoral

Os duques de Cambridge e os seus três filhos passaram uns dias de férias com a Rainha Isabel II em Balmoral, na Escócia, onde a monarca passa tradicionalmente as férias de verão.

De acordo com a especialista da família real Katie Nicholl, Isabel II passou um fim de semana muito “especial” com os netos e bisnetos, que lhe “levantaram o ânimo” com a sua visita.

Sublinhe-se que esta é a primeira viagem para reunir a família desde a morte do príncipe Philip, em abril deste ano.

Segundo escreveu a especialista na revista Vanity Fair, William e Kate e os três filhos - o príncipe George, de oito, a princesa Charlotte, de seis, e o príncipe Louis, de três - realizaram “'longas caminhadas no campo, pesca, equitação e ciclismo”.

De acordo com outra fonte, “'William, Kate e as crianças desfrutaram de algum tempo com a família na Escócia e acabaram por passar um tempo especial com a Rainha”.

Sublinhe-se que na última segunda-feira de agosto há sempre um feriado no Reino Unido, o Summer Bank Holiday. Assim, a Rainha começou a reservar este fim de semana prolongado para estar com os netos e bisnetos.

Segundo a especialista real, a Rainha costuma deixar presentes para os netos nas suas camas durante a estadia em Balmoral.

Recorde-se que a monarca chegou à Escócia no final de julho e costuma permanecer até o início de outubro.