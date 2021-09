Netflix contrata rainha da Dinamarca

A Netflix acaba de contratar a rainha Margarida da Dinamarca para trabalhar na longa-metragem Ehrengard.

A monarca, de 81 anos, será a cenógrafa do novo filme da plataforma de streaming, que vai ser realizado por Bille August, e é baseado no livro de Karen Blixen.

A Casa Real já confirmou a notícia e a rainha parece estar entusiasmada com o projeto.

"As histórias de Karen Blixen sempre me fascinaram com os seus contos estéticos, a sua imaginação e os seus mundos de criação de imagens. Fico feliz em fazer parte deste projeto", disse, em comunicado.

"O meu objetivo é trazer o fantástico universo de Blixen para a criação dos meus cenários. Estou ansiosa para que este projeto ganhe vida", acrescentou a rainha.

Sublinhe-se que, nos anos 1970, as ilustrações de Margarida da Dinamarca já tinham sido usadas na edição dinamarquesa de ‘O Senhor dos Anéis’. Na altura, a monarca assinou o trabalho com o pseudónimo Ingahild Grathmer. Além disso, a monarca já projetou cenários para outras duas produções.

O filme Ehrengard deverá estrear na Netflix em 2023.