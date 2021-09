Atriz acusa Oprah Winfrey de ser "tão falsa quanto parece"

Rose McGowan, uma das atrizes responsáveis por denunciar os casos de abuso sexual de Harvey Weinstein através do movimento #MeToo, teceu duras críticas à apresentadora Oprah Winfrey, acusando-a de ser “falsa”.

Em causa está uma fotografia onde Oprah surge a beijar Weinstein – atualmente a cumprir pena de prisão por violação e abuso sexual – durante uma gala dos Critics Choice Awards, em 2014.

“Estou feliz por mais pessoas poderem ver a verdade horrível sobre Oprah. Eu queria que ela fosse real, mas não é. De amiga de Weinstein a abandonar e a destruir as vítimas de Russel Simmons, ela preocupa-se em apoiar uma estrutura de poder doentia para benefício próprio, ela é tão falsa quanto parece”, escreveu a atriz de ‘Charmed’ nas redes sociais.

De sublinhar que Russel Simmons – produtor de música – foi alvo de várias acusações de agressões sexuais, perpetuadas desde 2017. Oprah estava responsável por produzir um documentário sobre a história das vítimas, mas em janeiro de 2020 decidiu abandonar o projeto.

I am glad more are seeing the ugly truth of @Oprah. I wish she were real, but she isn’t. From being pals with Weinstein to abandoning & destroying Russell Simmon’s victims, she is about supporting a sick power structure for personal gain, she is as fake as they come. #lizard pic.twitter.com/RCuXNpWCU0