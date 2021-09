Youtuber de 14 anos responde a Pink depois de cantora criticar pais por fotos em biquíni na Internet

Depois de Pink criticar os pais da jovem youtuber Piper Rockelle devido às suas fotos recentes em biquíni, a estrela da Internet, que celebrou recentemente 14 anos, decidiu responder à cantora.

“Quantas crianças como Piper Rockelle estão a ser exploradas pelos seus pais? E em que ponto o resto de nós diz ... 'não é certo para uma criança de 13 anos posar de biquíni enquanto sua MÃE tira a foto?!?!' ”, escreveu Pink nas redes sociais referindo-se à youtuber, que tem mais de oito milhões de seguidores e cujas contas dizem ser geridas pela família da adolescente.

A resposta não tardou. “A primeira coisa que quero que todos saibam é que minha mãe não me obriga a fazer nada. Muito pelo contrário ”, disse Rockelle à imprensa internacional. “Eu sou uma criança que teve um sonho e a minha mãe é incrível o suficiente para me ajudar a vivê-lo. Não acho que a Pink já tenha visto um dos meus vídeos no YouTube, porque se ela visse ia perceber que são só os meus amigos a divertirmo-nos e a agir como nós mesmos”, defendeu. “O conteúdo que criamos é o tipo de coisa que qualquer pessoa pode assistir”, rematou.

Já a mãe da jovem, Tiffany Rockelle, disse que está apenas a alimentar as ambições da sua filha.