Morreu o ator Pedro Efe

A Academia Portuguesa de Cinema anunciou, esta terça-feira à noite, a morte do ator Pedro Efe, aos 78 anos.

“É com tristeza e pesar que partilhamos a notícia do falecimento de Pedro Efe, membro honorário da Academia Portuguesa de Cinema”, lê-se numa publicação partilhada nas redes sociais da Academia, que caracteriza Pedro Efe como um “verdadeiro ‘homem dos sete ofícios’”.

Além de participar em vários filmes, a Academia recorda que, desde o início dos anos 70, Pedro Efe trabalhou em diversas áreas do cinema, nomeadamente como assistente de fotografia, assistente de produção, grupista, operador de steadycam, realização e produção de documentários e de filmes institucionais.

Destaca-se a participação do ator em filmes como “Um Campista em Apuros” ( 1968), de Herlander Peyroteo, “O Cerco” (1970), de António da Cunha Teles, “O Passado e o Presente “(1972), de Manoel de Oliveira, “O Mal-Amado” (1974), de Fernando Matos Silva, “Oxalá “(1981), de António-Pedro Vasconcelos, “Rosa Negra (1992)”, de Margarida Gil, “Marie “(1993), de Marian Handwerker, “The House of Spirits “(1993), de Bille August, “Inferno“(1999), de Joaquim Leitão, “Capitães de Abril “(2000), de Maria de Medeiros, “O Crime ao Pé do Resto do Mundo” (2000), de José Carlos de Oliveira, “O Mistério da Estrada de Sintra” (2007), de Jorge Paixão da Costa, “4 Copas “(2008), de Manuel Mozos, “Amor Impossível” (2015), de António-Pedro Vasconcelos ou “O Grande Circo Místico” (2018).

De acordo com a mesma publicação, o funeral de Pedro Efe terá lugar na próxima quinta-feira, dia 2 de Setembro, pelas 11h30, na Igreja do Cemitério do Alto de São João.