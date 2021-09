Lancha da GNR encalha na praia de Carcavelos

Uma lancha de patrulhamento costeiro da Guarda Nacional Republicana (GNR) encalhou, esta quarta-feira, na praia de Carcavelos, em Cascais. As causas do incidente serão alvo de um inquérito.

Segundo um comunicado da GNR, "a Lancha de Patrulhamento Costeiro - Bojador, na sequência de uma ação de patrulha, pelas 14h30, encalhou na zona da praia de Carcavelos, sendo nesta fase prematuro avançar com as causas da ocorrência", acrescentando que "para esse efeito será instaurado o necessário inquérito para apuramento das causas e circunstâncias da situação em apreço".

A GNR acrescenta ainda que estão a ser feitas, em colaboração com as autoridades competentes, as manobras para "garantir a retirada em segurança da embarcação", aguardando a hora da preia-mar.

A embarcação de 35 metros – a maior de sempre ao serviço da GNR – fez a sua viagem inaugural em maio e custou 8,5 milhões de euros.