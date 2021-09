Já é conhecido o onze de Portugal para o jogo frente à República da Irlanda

A Seleção Nacional entra, esta quarta-feira, em campo para enfrentar a República da Irlanda no quarto jogo do Grupo A de qualificação para o Mundial 2022. O jogo irá disputar-se pelas 19h45, no Estádio do Algarve, e já é conhecido o ‘onze’ de ambas a equipa.

Para Portugal, Fernando Santos chamou Rui Patrício, João Cancelo, Pepe, Rúben Dias, Guerreiro, Palhinha, Bernardo Silva, Bruno Fernandes, Rafa, Diogo Jota, Cristiano Ronaldo.

Já a equipa irlandesa irá contar com Bazunu, Colemann, Duffy, Egan, Doherty, Cullen, McGrath, O'Shea, Connolly, Hendrick e Idah.

De sublinhar que nos primeiros jogos, Portugal venceu o Azerbaijão por 1-0 e o Luxemburgo por 3-1 e empatou com a Sérvia, 2-2. Portugal e a Sérvia lideram o Grupo com sete pontos, segue-se o Luxemburgo com três pontos, e a República da Irlanda e o Azerbaijão partilham o último lugar com zero pontos.