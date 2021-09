MEO é o operador com menos reclamações por cada 1000 clientes

Reclamações sobre o setor das comunicações caem no segundo trimestre e aproximam-se dos níveis pré-pandemia, revela Anacom.





Os dados divulgados esta quarta-feira pela Autoridade Nacional de Comunicações (Anacom), referentes ao volume de reclamações dos serviços de comunicações, mostram que a MEO é o operador com menos queixas por cada 1000 clientes, destaca a Altice.

Segundo o regulador, a MEO apresentou a menor taxa de reclamações, no segundo trimestre deste ano, com 1,1 reclamações por mil clientes, e é também o operador com maior diminuição de reclamações (-14%).

“Estes resultados sustentam a liderança da Altice Portugal em todos os serviços de comunicações em Portugal e refletem a estratégia de sucesso definida há praticamente quatro anos pela atual equipa de gestão, que assumiu o cliente como principal foco e a qualidade de serviço como pedra basilar do investimento, alicerçado na inovação tecnológica, no pioneirismo e na proximidade ao país e às pessoas”, destaca a operadora liderada por Alexandre Fonseca em comunicado.