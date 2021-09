Etiqueta Moderna Internacional

Por Vasco Ribeiro

Na hora de cumprimentar com um beijo, afinal deve dar um, dois ou três beijos? Ou nem sequer nenhum?

A resposta genérica é: cada geografia e nacionalidade tem a sua própria regra e variações nesta matéria!

Apresenta-se um brevíssimo guia cultural do cumprimento com beijo em situações tipicamente profissionais, para que saiba quais as regras habituais nalguns países estrangeiros:

Nenhum beijo

Coreia e Japão: a troca de beijos não existe na cultura dos cumprimentos, pelo que é entendida como um contacto demasiado invasivo. Em vez do beijo é a reverência que toma posição nas saudações e despedidas.

México: não se trocam beijos no cumprimento profissional. Na cultura mexicana apenas se trocam apertos de mão em contexto empresarial entre homens e mulheres.

Venezuela: não existem beijos entre pessoas numa situação de trabalho. Só é válido o aperto de mão entre profissionais. Por curiosidade, a troca de beijos na cara só estritamente entre familiares e amigos com grande proximidade.

1 beijo

América do Sul: predomina apenas 1 beijo na hora de cumprimentar em ambiente profissional. Entre homens o aperto de mão é o mais consensual.

Argentina: aplica-se o princípio do cumprimento com um beijo entre homens e mulheres e mulheres entre mulheres.

Chile e Colômbia: é comum as pessoas cumprimentarem-se com um beijo em contexto profissional. Entre homens prevalece sempre um aperto de mão.

Peru: é também normal colegas de trabalho cumprimentarem-se com um beijo, a menos que sejam dois homens – aí o cumprimento é realizado com um aperto de mão.

2 beijos

Alemanha, Bósnia, Bulgária, Brasil, Croácia, Espanha, Grécia, Hungria, Itália, Roménia.

Áustria: tanto as mulheres quanto os homens cumprimentam-se com 2 beijos.

França: é o país mais desigual no cumprimento com os beijos. Ora então: no Norte dão-se 2 beijos, um em cada face da cara. No Sul dá-se mais 1, ou seja, 3 beijos: esquerda, direita, esquerda. Em Paris, dão-se 4 beijos: esquerda, direita, esquerda, direita, acompanhado de um pequeno abraço ao início.

Itália: é bastante comum ver-se dois homens a cumprimentarem-se com 2 beijos.

3 beijos

Bélgica, Eslovénia, Holanda, Macedónia, Montenegro, Rússia, Sérvia e Suíça: o costume que impera é dar 3 beijos quando se cumprimenta alguém profissionalmente.

Egipto: a amizade entre dois homens é bastante valorizada e respeitada, pelo que o comum é abraçaram-se ou beijarem-se, evitando assim o aperto de mão.