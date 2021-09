Portugal sofre mas vence a República da Irlanda e Cristiano Ronaldo volta a fazer história

Portugal venceu, esta quarta-feira, a República da Irlanda por 2-1, num jogo a contar para a fase de qualificação do Mundial de 2022, disputado no Estádio do Algarve. A equipa das quinas sofreu, mas Cristiano Ronaldo deu a volta ao resultado e tornou-se o melhor marcador da história das seleções.

A primeira parte ficou marcada por um penálti falhado de Cristiano Ronaldo logo ao minuto 15 e por um golo dos irlandeses, pelo pé de John Egan, aos 45 minutos.

A segunda parte da partida foi sofrida e Portugal só conseguiu a marcar a 10 minutos do fim. Cristiano Ronaldo marcou aos 89 minutos e tornou-se no melhor marcador de sempre da história das seleções. Sete minutos, aos 96’, depois isolou-se no título ao marcar mais um golo pela seleção portuguesa. No total, o português já marcou 111 golos pelo seu país.

Portugal lidera o Grupo A com 10 pontos em quatro jogos. Segue-se a Sérvia, com sete pontos e três jogos. Já a Irlanda continua no último lugar, com zero pontos.