Um grupo de cientistas especializado veio agora dar a sua versão severa e assustadora sobre as alterações climáticas – que estarão a provocar já situações tão graves como fomes, cheias, grandes incêndios, chuvas aterradoras que mudam terrenos impassíveis há séculos, fim de muitos aterros com a subida dos mares, final das calotes de gelo, etc., tudo coisas vistas de perto nas TVs. E também ameaças nacionais.

O problema é que não vale a pena os pequenos países fazerem nada, se os grandes responsáveis pela situação (EUA, China e Rússia) o não fizerem também. E o problema é o negacionismo aqui. Nem vale a pena falar de disparatados incompetentes e estúpidos como Bolsonaro, Trump e quejandos. Basta pensar que, mesmo sem certezas absolutas, o melhor é fazer qualquer coisa.

É preciso mudarmos mesmo de vida, e deixarmos para trás as ganâncias. TODOS. O problema é já ninguém acreditar nisso, ou preferir não acreditar, e andarmos alegremente em direcção ao abismo. Dar passos em frente, frente aos abismos.