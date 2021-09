Efemérides de 2 de setembro

1666 Teve lugar há 355 anos o grande incêndio de Londres, que destruiu em três dias (a sua duração) 13 mil edifícios e a antiga catedral de São Paulo.

1885 Foi inaugurada há 136 anos a Penitenciária de Lisboa.

1962 A URSS de Krutchov (1894-1971, líder soviético entre e morte de Staline, em 1953, e o seu afastamento por Brejnev em 1964) começou há 59 anos o envio de mísseis para Cuba – provocando assim a chamada crise de Cuba.

1963 O governador do Alabama, George C.Wallace (1919-98) recusou há 58 anos a aplicação das leis anti-segregacionistas e ordenou às tropas estatais que impeçam a entrada de estudantes negros nas escolas públicas.

1980 Foi inaugurada, no Funchal, há 41 anos, a 26.ª Assembleia Geral da NATO, com a presença de três centenas de delegados de 15 países.

1985 Foram instaladas há 36 anos em Lisboa e no Porto as primeiras máquinas Multibanco em Portugal.

2008 O ex-dirigente do PS, Paulo Pedroso (n.1965), ganhou a ação interposta contra o Estado por prisão ilegal no processo da Casa Pia.

2015 O Barclays Bank vendeu há 6 anos os seus negócios de Retail Banking, Wealth and Investment Management e a parte do seu negócio de Corporate Banking, que serve pequenas e médias empresas em Portugal, ao Bankinter.

2017 Timor-Leste e Austrália alcançaram há 4 anos um acordo sobre os "elementos centrais" da delimitação de fronteiras marítimas entre os dois países e sobre o estatuto legal para o desenvolvimento do poço de gás de Greater Sunrise no Mar de Timor.

2018 Um incêndio no Museu Nacional do Brasil destruiu há 3 anos grande parte do acervo que a Casa tinha acumulado durante os cerca de 200 anos da sua existência

2020 Soube-se há 1 ano que a Austrália entrou oficialmente em recessão pela primeira vez em quase 3 décadas.