Nova Iorque declara estado de emergência após fortes chuvas

Nova Iorque declarou, esta quinta-feira, estado de emergência face ao mau tempo que se tem feito sentir na região.

“Estamos a viver um evento climático histórico com chuvas recorde em toda a cidade, inundações brutais e condições de estrada perigosas”, afirmou aos jornalistas o mayor de Nova Iorque, Bill de Blasio.

O mau tempo, ainda associado ao furacão Ida, tem-se feito sentir na região nordeste dos Estados Unidos com ventos e fortes chuvas, que provocaram inundações.

Na cidade de Nova Iorque quase todas as linhas do metropolitano foram suspensas e o tráfego rodoviário esteve mesmo proibido até às 05h00.

No estado vizinho de Nova Jersey, o governador Phil Murphy também declarou estado de emergência.

Not what the baggage room at Newark Liberty International Airport is supposed to look like. Flooding right now as Ida’s remnants move through the northeast. pic.twitter.com/fu70elSrhy