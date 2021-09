Granja (Trancoso). Coligação PSD/CDS vai assumir segunda freguesia mais pequena do país

Hoje falamos da segunda freguesia mais pequena de Portugal. Pelo nome, poderá fazer lembrar Sophia de Mello Breyner e a sua querida Praia da Granja. Não é, contudo, o caso: a Granja é uma freguesia localizada no concelho de Trancoso, distrito da Guarda. Para que não haja confusões toponímicas, vistamo-la então com um agasalho na forma de parênteses e chamemos-lhe Granja (Trancoso). Na freguesia da Granja (Trancoso) moram 109 pessoas: um número que, tal como acontece com outras freguesias do interior do país, tem vindo a descer sistematicamente devido ao êxodo rural.

Na nossa agasalhada Granja – não se situasse esta no distrito da Guarda – governa o Partido Social Democrata, através do seu presidente Pedro Miguel Santos. Em 2017, o PSD de Pedro Miguel Santos conseguiu obter 59 votos face aos apenas 40 do PS - uma diferença maior do que o habitual nestas mini freguesias. Note-se que os valores das votações da Granja disponíveis no site oficial das eleições estão errados (dão uma maioria ao PS), tendo os acima mencionados sido avançados ao i pelo próprio Município de Trancoso. Na Granja, em 2017, dirijam-se às urnas 56,5% dos fregueses (108 votantes em 191 eleitores) – o que resulta numa taxa de abstenção de 43,5%, ou seja, pouco abaixo da média nacional das autárquicas em 2017 (45%).

Este ano, nada parará Pedro Miguel Santos de voltar a ser Presidente da Junta de Freguesia da Granja: há apenas uma candidatura para os 109 habitantes - a dele, pelo PSD, em coligação com o CDS. A coligação, essa, chama-se “Sim, é possível” – no que, por fazer lembrar o Yes We Can! de Obama ou o Wir schaffen das de Merkel, remete-nos para a política além-fronteiras: da Granja (Trancoso) para o mundo! Mas se a Granja é indiscutivelmente laranjinha e continuará a ser, o mesmo não acontece com o concelho de Trancoso (pelo menos para já). Trancoso foi um bastião do PSD desde 1976 até 2013 – ano em que o PS tomou de assalto o concelho, governando até aos dias de hoje.

“Anda tudo muito calmo” Questionada sobre o ambiente autárquico que se vive na região, uma local explica ao i que “anda tudo muito calmo”, e que, “tirando alguns cartazes, não se vê mais nada”. Segundo o site da junta da Granja, o histórico Pina Manique, juntamente com Albuquerque, terá classificado a zona onde a freguesia se situa como a zona de “Riba-Côa” - uma “zona granítica sub-montanhosa, com caráter ecológico de transição, a leste e nordeste da portela de Vila Franca, debruando pela falda a serra de Moreira”. A freguesia, que no início do século XX tinha 497 habitantes, era construída por terras pertencentes ao 3.º Conde de Povolide.