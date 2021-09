Simone Biles oferece cadeira de rodas a pai de ginasta que a substituiu nos Jogos Olímpicos

Simone Biles protagonizou um momento solidário ao oferecer uma nova cadeira de rodas ao pai de uma das suas colegas da equipa de ginástica artística dos EUA. O gesto ganhou uma dimensão ainda mais especial por se tratar do pai de Suni Lee, ginasta que substituiu Biles na final de solo nos Jogos Olímpicos de Tóquio, depois de esta desistir devido à sua saúde mental.

“Olá, Sr. Lee, daqui é a Simone. Amo muito a sua filha, Suni, e sei o quanto ela também o ama. Vocês fizeram muito por ela, então entrei em contacto com alguns amigos para ver se podíamos fazer algo especial para si. Espero que goste”, diz Biles num vídeo feito para o pai de Suni Lee, transmitido no programa Today, e no qual é oferecida uma cadeira de rodas elétrica a John Lee, que perdeu os movimentos da cintura para baixo em 2019, depois de cair de uma escada.

“Wow!”, exclamou ao ver a nova cadeira. “Isto é maravilhoso. Muito obrigado”, acrescentou.