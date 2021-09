Cristiano Ronaldo dispensado da seleção nacional

Cristiano Ronaldo foi dispensado da seleção nacional, esta quinta-feira. A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) justifica o afastamento de CR7 pelo facto de o jogador ter visto o cartão amarelo no jogo de ontem, contra a República da Irlanda, ficando fora do próximo encontro frente ao Azerbaijão.

"Esta manhã, o capitão da Seleção Nacional esteve integrado no grupo de jogadores que realizaram trabalho de recuperação no hotel", indica a FPF, no comunicado divulgado no site oficial.

Após uma vitória alavancada pelos golos de Cristiano Ronaldo, a equipa das quinas vê-se agora sem o seu capitão no jogo contra o Azerbaijão, na próxima terça-feira, dia 7, às 17h.