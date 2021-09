Rúben Semedo libertado sob fiança de 10 mil euros

Rúben Semedo foi, esta quinta-feira, libertado da prisão com uma fiança de 10 mil euros. De acordo com a imprensa grega, não foram aplicadas restrições ao futebolista português.

Recorde-se que o central do Olympiacos, foi detido na segunda-feira e acusado de ter violado uma jovem de 17 anos.

O relatório médico realizado à alegada vítima não detetou quaisquer “feridas, hematomas ou lesões recentes nos genitais nem no ânus”. No entanto, o exame mostrou duas marcas no corpo da jovem, que “poderão ser resultantes de uma pancada ou de um choque com uma superfície dura” e “poderão ter sido provocadas na altura do alegado incidente".

Na terça-feira, à saída de um tribunal em Atenas, Rúben Semedo garantiu estar inocente e que a acusação surgiu “por causa de dinheiro”. “Estou inocente e vocês vão ver isso. Quero que voltem quando eu for inocente. É tudo por causa de dinheiro. Se não fosse futebolista, nada disto teria acontecido”, disse aos jornalistas.