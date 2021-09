Estádio do Tottenham evacuado devido a incêndio

O estádio do Tottenham foi evacuado, nesta manhã de quinta-feira, após um incêndio que ocorreu no interior da estrutura.

O incêndio derivou-se de uma ignição de um compressor de ar numa das cozinhas do estádio. Segundo o The Sun, um eletricista tentou apagar as chamas com um extintor, mas o fumo acabou por acionar o alarme.

Por isso, cerca de 300 pessoas saíram do edifício de nove andares que teve de ser evacuado.

Os bombeiros foram chamados ao local pelas 10h e nenhum ferido foi detetado.