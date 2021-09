Homem violava ex-mulher mesmo após divórcio. Outro perseguiu mulher e agrediu-a em plena rua. GNR deteve ambos

Dois homens de 37 e 55 anos foram detidos, esta terça-feira, por violência doméstica, em duas situações distintas, no concelho de Lousada, em Penafiel. Ambos não podem contactar nem se aproximar das suas vítimas, ao estarem controlados por pulseira eletrónicas.

No primeiro caso, a GNR apurou que o suspeito de 55 anos violava a ex-mulher de 54 anos, bem como desenvolvia traumas psicológicos na vítima. Mesmo com o divórcio em julho, “o suspeito continuou a importunar a vítima, ameaçando-a de morte e forçando-a a manter relações sexuais contra a vontade desta, usando violência física para conseguir atingir os seus objetivos”, explicam os militares em comunicado, divulgado esta quinta-feira.

O detido foi presente ontem ao Tribunal de Instrução Criminal de Penafiel, ao ficar sujeito às seguintes medidas de coação, como proibição de contactar e de se aproximar da vítima num raio mínimo de 500 metros, estando controlado por pulseira eletrónica.

Já na segunda ocorrência, a GNR apurou que o suspeito de 37 anos, com antecedentes criminais neste tipo de crime, esteve casado durante cinco anos com a vítima, também de 37 anos, nos quais o homem foi agressivo, levando assim à separação do casal.

Passados 12 anos, o casal reatou, contudo os “episódios de violência física e verbais voltaram a surgir”, indicam os militares, em comunicado. No mês de agosto, a vítima foi perseguida pelo homem desde o local de trabalho, sendo obrigada a parar a viatura, o que resultou na agressão física e em ameaças de morte por parte do suspeito, detalha o documento.

O detido foi presente, na terça-feira, a primeiro interrogatório no mesmo tribunal, ficando também proibido de contactar e de se aproximar da vítima num raio mínimo de 300 metros, controlado por pulseira eletrónica, assim como será obrigado a realizar um tratamento ao alcoolismo.