ABBA estão de volta quase 40 anos depois. Ouça as novas músicas

É oficial: os ABBA estão de volta. A banda sueca, que fez sucesso nos anos 70, anunciou, esta quinta-feira, que vai editar um novo álbum de originais, quase 40 anos depois do lançamento de ‘The Visitors’, em 1981.

O novo álbum, ‘Voyage’, conta com dez novas canções e estará disponível a 5 de novembro. Por agora, a banda – que ganhou reconhecimento internacional após ganhar o Festival Eurovisão da Canção com ‘Waterloo’ – disponibilizou dois temas para satisfazer a curiosidade dos fãs.

"Os primeiros dois singles de 'Voyage' são 'I Still Have Faith in You' and 'Don't Shut Me Down' e estão ambos já disponíveis em streaming", lê-se no site oficial da digressão virtual 'ABBA Voyage', que marca um regresso da banda aos palcos.

Benny Andersson, Björn Ulvaeus, Anni-Frid Lyngstad e Agnetha Fältskog pedem aos fãs que se juntem a eles "para um concerto que combina o velho e o novo, o jovem e o não tão jovem".

"Um concerto que nos juntou aos quatro outra vez", acrescentam. De realçar que a digressão virtual tem estreia marcada para dia 27 de maio do próximo ano e os integrantes da banda irão aparecer em formato avatar. Os bilhetes estarão à venda a partir das 10h de dia 7 de setembro.

Ouça as novas músicas: